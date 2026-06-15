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Общество

В Подмосковье девочка попала в реанимацию после укуса опасной змеи

В Подмосковье врачи спасли ребенка после укуса гадюки
Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье ребенку понадобилась помощь медиков из-за укуса гадюки. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Состояние поступившей в больницу девочки оценили как крайне тяжелое. Сознание у маленькой пациентки было спутанным, она чувствовала боль, а место укуса сильно отекло.
Девочку поместили в реанимацию, ввели препараты и сделали все необходимые манипуляции.

«Вся необходимая помощь ребенку была оказана менее чем через два часа после укуса – это критическое окно, в течение которого специфическая терапия максимально эффективна», – сообщается в публикации.

Спустя четыре дня состояние пациентки улучшилось, ее перевели в отделение. Спустя непродолжительное время она отправилась домой. Укус змеи не повлиял на функции руки.

До этого в Сургуте ребенок пострадал от укуса гадюки. После укуса отек распространился на грудную клетку, из-за чего ему было сложно дышать. Врачам удалось уменьшить отек.

Ранее москвичи попали в больницу, попытавшись усилить иммунитет ядом гадюки и борщевиком.

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