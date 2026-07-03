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Общество

Чиновников в российском городе пересадили на велосипеды

URA.ru: тюменский департамент ЖКХ будет проводить инспекции на велосипедах
Shutterstock

Руководство департамента ЖКХ Тюменской области решило кардинально сменить формат проверок и отказаться от служебных автомобилей. Теперь чиновники будут проводить инспекции на велосипедах, сообщил URA.ru источник, близкий к коммунальной сфере региона.

«Идея в том, чтобы совместить приятное с полезным», — сказал собеседник издания.

По его словам, главы ЖКХ региона хотят сесть на экологичные велосипеды и проехать по ключевым точкам, где сейчас идет масштабный ремонт теплосетей.

В URA.ru отметили, что такой подход к инспекциям станет для тюменских чиновников абсолютным новшеством. Ожидается, что первый экологичный велорейд по улицам Тюмени состоится уже на следующей неделе.

До этого власти Тюменской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива на АЗС для предотвращения ажиотажного спроса в регионе. Отмечается, что на АЗС в населенных пунктах можно максимально приобрести 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе — 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка топлива в канистры запрещена.

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