Автоэксперты подсчитали сумму, которую принесет отказ от личного авто

«За рулем»: отказавшись от личного авто, можно сэкономить 600 тысяч рублей в год

Экасперты журнала «За рулем» подсчитали стоимость владения автомобилем для жителя Москвы. При расчетах учитывалось, что столичный автомобилист ежегодно проезжает 18,5 тыс. км, несколько раз в год выезжая в другие города по платным магистралям.

На топливо эксперты издания заложили 130 тыс. рублей, на ОСАГО и каско — 80 тыс. рублей, а на платные парковки — 15 тыс. рублей. Продолжает список трат 20 тыс. рублей на платные трассы, 10 тыс. рублей на налоги и еще 300 тыс. рублей на аренду машиноместа.

Также в перечень расходов были включены техобслуживание, мойка, шиномонтаж, мелкий ремонт, замена расходных материалов и штрафы на общую сумму 80 тыс. рублей. Крупные поломки не закладывались. Итоговая сумма превысила 600 тыс. рублей.

До этого были названы китайские автокомпании с самыми долгими поставками автозапчастей в РФ.

Главные сложности с запчастями в России сегодня связаны с китайскими брендами параллельного импорта, где ожидание деталей может достигать нескольких месяцев. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе сети автосервисов Fit Service.

Основные трудности с запчастями возникают у Changan, Zeekr, FAW, BYD, BAW и некоторых моделей Dongfeng.

Ранее были названы привычки водителей, сокращающие ресурс вариатора в разы.