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Общество

В Якутии спустя недели нашли тело пропавшего мужчины после ЧП на реке

На реке Ясачной спустя недели нашли погибшего после опрокидывания лодки
Служба спасения Якутии

В Якутии спустя несколько недель после опрокидывания лодки на реке Ясачной обнаружили тело одного из пропавших мужчин без признаков жизни. Об этом сообщили службе спасения региона.

За время поисковой операции специалисты обследовали сотни километров береговой линии как пешком, так и с использованием гидролокатора бокового обзора. 28 июня в шести километрах от места происшествия было обнаружено тело собаки, привязанной к лодке. На следующий день, в 49 километрах от места ЧП, нашли железную канистру, а 30 июня — запасной гребной винт.

Позднее спасатели обнаружили на реке Ясачной тело одного из мужчин, пропавших после опрокидывания лодки.

Сообщение об инциденте поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Верхнеколымского района 17 июня. Заявительница рассказала, что 15 июня примерно в 120 километрах от села Нелемное перевернулась лодка, в результате чего под водой оказались двое мужчин.

Сначала поисками занимались родственники и добровольцы. Позже к операции присоединились сотрудники Колымского поисково-спасательного отряда. Группа из трех спасателей выехала из Среднеколымска в Верхнеколымский район на моторной лодке, преодолев более 500 километров.

Ранее стали известны подробности о находках лодок и вещей туристов, пропавших под Красноярском

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