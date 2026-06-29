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Общество

Найдены лодки и вещи туристов, пропавших пол Красноярском

ТАСС: в Красноярском крае нашли вещи пропавших во время сплава туристов
Александр Кряжев/РИА Новости

В Красноярском крае нашли разбросанные вещи и лодки туристов, пропавших во время сплава по реке Агул. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина и женщина приехали из Красноярска и спустились на реку на двух лодках. В одной из них находились сами туристы, во второй их вещи. Спасатели обследовали 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров дна с помощью эхолота, но людей найти не удалось. Известно, что пропавшие работали в логистической компании. Поиски продолжаются, к ним подключилась полиция региона.

По данным SHOT, место исчезновения находится примерно в 200 километрах от района, где ранее пропала семья Усольцевых, поиски которых длятся с сентября прошлого года.

До этого в Татарстане спасли 72-летнюю женщину, блуждавшую двое суток по лесу. Женщина прогуливалась вместе с родственниками вблизи деревни Степановка, потеряла ориентир и не смогла самостоятельно вернуться к машине.

Ранее шестеро туристов загадочно пропали в тайге под Хабаровском.

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