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Силы ПВО уничтожили еще два дрона ВСУ, летевших на Москву

Собянин: на подлете к Москве сбиты еще два беспилотника
Shutterstock

Расчеты противовоздушной обороны России уничтожили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в 14:02 по московскому времени.

Собянин с начала дня несколько раз публиковал заявления об уничтожении украинских беспилотников, направлявшихся к Москве.

До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 155 беспилотников в 11 российских регионах — над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Дроны ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области.

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