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Общество

СМИ узнали, по какому делу проходит арестованный экс-глава Росавиации

«Известия»: дело экс-главы Росавиации Нерадько связано с хищением 800 млн рублей
Алексей Майшев/РИА Новости

Уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого был арестован бывший глава Росавиации Александр Нерадько, связано с хищением около 800 млн рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Он был задержан 3 июля. В этот же день суд отправил экс-руководителя ведомства под стражу. Нерадько, который возглавлял Росавиацию с 2009 года по 2023 год, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По этому же делу был задержан бывший заместитель главы ведомства Сергей Тимошенко. По версии следствия, с сентября 2021 года по март 2022 года он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов в Брянской области по муниципальным и государственным контрактам и получил от предпринимателей 4 млн рублей за покровительство.

Ранее главу департамента Минтранса России арестовали по делу о взятке.

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