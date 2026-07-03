В Подмосковье заключили под стражу еще одного фигуранта дела о массовом отравлении

В Солнечногорске арестован пятый фигурант по делу о массовом отравлении

В Солнечногорске арестовали пятого фигуранта дела о массовом отравлении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в «Максе».

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области судом арестован 41–летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере)», — сказано в сообщении.

В данный момент правоохранители продолжают расследование, следует из сообщения.

В конце июня этого года в Солнечногорске Московской области двое спортсменов не выжили на вечеринке, еще шестерых человек госпитализировали. По различным версиям, молодые люди могли отравиться наркотиками: мефедроном или метадоном. Когда на место прибыли первые врачи, пострадавшие «ползли к ним с жуткими хрипами», сообщили СМИ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Башкирии суд решил судьбу кафе, где массово отравились участники поминок.