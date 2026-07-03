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Общество

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр стихии находился в 115 км к северу от города Тернате с населением около 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 121 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара.

Спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес сообщил, что в результате подземных толчков не выжили 1450 человек, в больницах страны находятся 3150 человек. При этом поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее власти Венесуэлы назвали землетрясения «самым трагическим событием за последние 123 года».

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