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Суд освободил москвичку, забившую кальян на куличе

Москвичку, получившую три года колонии за кальян на куличе, выпустили на свободу
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Москвичку Ксению Белоусову, получившую три года колонии за кальян на куличе, выпустили на свободу. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Защита девушки подала кассационную жалобу, которую удовлетворил Мосгорсуд. Наказание по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания заменили на 200 часов обязательных работ, указание об отмене условного срока исключили из приговора. Москвичку освободили из-под стражи прямо в зале суда.

27 мая Ксению Белоусову, снявшую видео с кальяном на пасхальном куличе, отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих, а реальный срок оказался связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью девушки по делу о наркотиках. Девушку взяли под стражу сразу после оглашения приговора. В последнем слове она заявила, что считает себя верующей, показала грамоты и свидетельство о крещении.

После этого за Белоусову заступился священник Александр Микушин. Он призвал заменить реальный срок на «созидательный труд». Представитель Русской православной церкви (РПЦ) посчитал приговор несоразмерно жестоким. Он отметил, что россиянка заслуживает общественного и церковного порицания за свой «глупый и кощунственный» поступок. Однако священник убежден, что церковь не должна калечить жизни молодых людей и пожелал государству проявлять «больше милосердия, без которого не бывает истинной справедливости». По его словам, «тюрьма не исцеляет душу и не воспитывает веру».

Ранее в Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и секс-игрушкой.

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