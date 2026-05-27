Священник вступился за россиянку, получившую реальный срок за кальян на куличе

Реальный срок, к которому приговорили россиянку, сделавшую кальян на куличе, следует заменить на «созидательный труд». С таким призывом выступил священник Александр Микушин в беседе с изданием «Подъем».

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) посчитал такой приговор несоразмерно жестоким. Он отметил, что россиянка все же заслуживает общественного и церковного порицания за свой «глупый и кощунственный» поступок. Однако священник убежден, что церковь не должна калечить жизни молодых людей и пожелал государству проявлять «больше милосердия, без которого не бывает истинной справедливости». По его словам, «тюрьма не исцеляет душу и не воспитывает веру».

27 мая москвичку Ксению Белоусову, снявшую видео с кальяном на пасхальном куличе, отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих, а реальный срок оказался связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью Белоусовой по делу о наркотиках. Девушку взяли под стражу сразу после оглашения приговора. В последнем слове она заявила, что считает себя верующей, показала грамоты и свидетельство о крещении. Адвокат просил учесть, что она занимается благотворительностью. Как видео из бара обернулось лишением свободы — в материале «Газеты.Ru».

