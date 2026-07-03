В Москве суд вынес приговор экс-главе отдела продаж издательства «Эксмо»

Экс-главе отдела продаж Эксмо дали четыре года условно за продажу ЛГБТ-книг

В Москве суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно экс-главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда.

«Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Вахляеву наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года», — сказано в приговоре.

Агентство уточняет, что гособвинение просило Вахляева четыре года лишения свободы. Дело было выделено в отдельное производство. У фигуранта конфисковали более 2 млн рублей, добытые незаконным путем.

21 апреля ряд сотрудников издательства были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books, — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

Popcorn Books закрылись в январе 2026 года после возбуждения дел против сотрудников.

Ранее гендиректор «Эксмо» остался свидетелем по делу взяточничестве.