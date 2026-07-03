Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Москве суд вынес приговор экс-главе отдела продаж издательства «Эксмо»

Экс-главе отдела продаж Эксмо дали четыре года условно за продажу ЛГБТ-книг
Shutterstock

В Москве суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно экс-главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда.

«Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Вахляеву наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года», — сказано в приговоре.

Агентство уточняет, что гособвинение просило Вахляева четыре года лишения свободы. Дело было выделено в отдельное производство. У фигуранта конфисковали более 2 млн рублей, добытые незаконным путем.

21 апреля ряд сотрудников издательства были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books, — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

Popcorn Books закрылись в январе 2026 года после возбуждения дел против сотрудников.

Ранее гендиректор «Эксмо» остался свидетелем по делу взяточничестве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!