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Общество

Назван организатор жестокого убийства омского студента

ТАСС: организатором убийства студента из Омска была девушка, которую он любил
Соцсети

Убийство студента из Омска организовала безработная жительница города, к которой он испытывал романтические чувства. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Инициатором убийства была Кира из Омска, в которую был влюблен этот парень», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, девушка по очереди писала участникам жестокой расправы и жаловалась им, что парень ей надоел. Как стало известно, она нигде не училась и не работала, жила на деньги родителей.

«Из шести убийц, кстати, только она реально девушка. Еще двое родились парнями, а девушками являются только по паспорту и ощущают себя девушками», — уточнил источник.

Мать убитого студента подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла молодого человека мертвым на заброшенной территории у Сыропятского тракта. На его теле были ножевые ранения. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых. Следствие рассматривает несколько версий, почему компания расправилась со студентом. Основная — личные неприязненные отношения. Все шестеро фигурантов дела арестованы.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, со студентом расправились его друзья из движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По данным источника, он состоял в группе из семи молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, все придерживались идеи нетрадиционных отношений. В какой-то момент юноша заявил, что больше не разделяет эти ценности и хочет строить отношения с противоположным полом. Сообщается, что это не понравилось остальным, поэтому они спланировали убийство. Молодого человека заманили в безлюдное место, там связали и перенесли на пустырь, где несколько раз ударили ножом в шею и грудь. Обмотав убитого пакетами, его сбросили в яму.

Источник в силовых структурах подтвердил, что студент был влюблен в девушку и ухаживал за ней, однако возлюбленная не отвечала взаимностью.

Ранее российскому экс-следователю смягчили приговор за расправу над школьницей.

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