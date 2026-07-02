Российскому экс-следователю смягчили приговор за расправу над школьницей

Суд в Новосибирске пересмотрел приговор бывшему следователю, который расправился со школьницей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, преступление мужчина совершил в 2007-м году, но выйти на него удалось только спустя годы. По версии следствия, он расправился с 15-летней девушкой в поселке Балаганск Иркутской области. Пострадавшая была подругой его дочери.

Только спустя 13 лет стало известно, кто на самом деле является преступником. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако фигурант подал апелляцию. Суд пришел к выводу, что по нескольким обвинениям срок давности истек, а наказание по статье о расправе должно быть меньше. В результате он отправился в ИК на 18 лет и шесть месяцев.

До этого в Курганской области мужчину задержали спустя 20 лет после совершения преступления. В 2005-м году он предложил школьнице прокатиться в его машине, но привез в безлюдное место. Там он изнасиловал ее и несколько раз ударил ножом. Спустя годы россиянин признался в содеянном.

Ранее в Омске компания молодых людей жестоко расправилась со студентом.