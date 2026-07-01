Убитый группой сверстников студент из Омска был безответно влюблен

Жестоко убитый группой сверстников 20-летний студент из Омска Александр Трипутень был безответно влюблен в девушку. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, студенту нравилась девушка и он ухаживал за ней. Однако возлюбленная не отвечала ему взаимностью. Также источник заявил, что к компании, которая подозревается в убийстве молодого человека, много вопросов.

«Они непонятные, конечно, какие-то», — сказал он.

Мать студента подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла Александра мертвым на заброшенной территории у Сыропятского тракта. На его теле были ножевые ранения. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых: одна девушка из Омска, остальные приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, почему компания расправилась со студентом. Основная — личные неприязненные отношения. Все шестеро фигурантов дела арестованы.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, со студентом расправились его друзья из движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По данным источника, он состоял в группе из семи молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, все придерживались идеи нетрадиционных отношений. В какой-то момент юноша заявил, что больше не разделяет эти ценности и хочет строить отношения с противоположным полом. Сообщается, что это не понравилось остальным, поэтому они спланировали убийство. Молодого человека заманили в безлюдное место, там связали и перенесли на пустырь, где несколько раз ударили ножом в шею и грудь. Обмотав убитого пакетами, его сбросили в яму.

Ранее 10-летнего мальчика отдали под суд за убийство семимесячного ребенка.