Стали известны пугающие подробности убийства студента из Омска

Со студентом из Омска, которого ранее нашли убитым, расправились его друзья из движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Mash.

По данным канала, он состоял в группе из семи молодых людей в возрасте от 25 до 25 лет, все их которых придерживались идеи нетрадиционных отношений.

В какой-то момент юноша заявил, что больше не разделяет эти ценности и хочет строить отношения с противоположным полом. Это не понравилось остальным, поэтому они спланировали убийство.

Молодого человека заманили в безлюдное место, там связали и перенесли на пустырь, где несколько раз ударили ножом в шею и грудь. Обмотав убитого пакетами, его сбросили в яму.

На данный момент подозреваемые находятся под арестом.

Поиски студента начались 21 июня и продолжались неделю, тело обнаружили недалеко от Сыропятского тракта.

Известно, что с убитым компания познакомилась в интернете. Они приехали в Омск из Екатеринбурга и Петербурга. В местных магазинах они купили скотч и другие необходимые для расправы материалы.

Ранее в России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества.