Суд не удовлетворил перенос дела брянского экс-замгубернатора Тимошенко в Москву

Верховный суд не удовлетворил просьбу о переносе уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко из Брянска в Москву. Это следует из картотеки суда.

«Заявление об изменении подсудности оставлено без удовлетворения», — говорится в материалах суда.

Бывшего замгубернатора задержали в марте прошлого года. Против него возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его сыну также предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток при помощи фиктивного трудоустройства.

Дело Сергей Тимошенко и его сына Антона Тимошенко будет рассматриваться в Советском районном суде Брянска. Следствие полагает, что бывший чиновник получал от предпринимателей взятки на общую сумму 4,6 млн рублей, из которых 1,4 млн рублей были переданы через его сына и знакомого, выступивших в качестве посредников.

Ранее стало известно, что Тимошенко брал взятки продуктами, алкоголем и бензином.