Мирошник сообщил о рекордном числе пострадавших детей от атак ВСУ за последние три месяца

В результате террористических атак Украины за последние три месяца (с апреля по июнь) на территории России пострадали 204 ребенка, из них 21 не выжил. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«За этот период пострадало 204 ни в чем не повинных ребенка, из которых 21 — уже никогда не доживет до своего совершеннолетия. Это наибольший показатель за последние два года», — добавил дипломат.

По его словам, с 2014 года пострадали свыше двух тысяч детей, 373 ребенка получили травмы, не совместимые с жизнью.

Мирошник добавил, что в апреле–июне текущего года произошла резкая эскалация военных преступлений Украины против мирных жителей в России.

30 июня дипломат сообщил, что за минувшую неделю в России от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более трех сотен человек. Такой показатель был зарегистрирован впервые с начала текущего года. Всего ранения получили 327 мирных жителей, в том числе девять несовершеннолетних. При этом наибольшее число пострадавших среди гражданских лиц — это жители Белгородской и Воронежской областей, Донецкой народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее под Воронежем при падении обломков БПЛА ранен ребенок.