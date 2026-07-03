Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Мирошник сообщил о рекордном числе пострадавших детей от атак ВСУ за последние три месяца

Мирошник: в России с апреля по июнь из-за атак ВСУ пострадали 204 ребенка
Алексей Никольский/РИА Новости

В результате террористических атак Украины за последние три месяца (с апреля по июнь) на территории России пострадали 204 ребенка, из них 21 не выжил. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«За этот период пострадало 204 ни в чем не повинных ребенка, из которых 21 — уже никогда не доживет до своего совершеннолетия. Это наибольший показатель за последние два года», — добавил дипломат.

По его словам, с 2014 года пострадали свыше двух тысяч детей, 373 ребенка получили травмы, не совместимые с жизнью.

Мирошник добавил, что в апреле–июне текущего года произошла резкая эскалация военных преступлений Украины против мирных жителей в России.

30 июня дипломат сообщил, что за минувшую неделю в России от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более трех сотен человек. Такой показатель был зарегистрирован впервые с начала текущего года. Всего ранения получили 327 мирных жителей, в том числе девять несовершеннолетних. При этом наибольшее число пострадавших среди гражданских лиц — это жители Белгородской и Воронежской областей, Донецкой народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее под Воронежем при падении обломков БПЛА ранен ребенок.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!