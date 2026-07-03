В аэропорту Жуковский введены временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В подмосковном аэропорту Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация в официальном Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Сообщение было опубликовано в 10:55 по московскому времени. В 11:19 Росавиация заявила о снятии ограничений на работу воздушной гавани.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в аэропорту Краснодара задерживались почти 30 рейсов.