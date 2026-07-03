Аэропоорт Домодедово возобновил работу по согласованию

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Краснодара задерживались почти 30 рейсов.