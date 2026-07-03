Житель Петербурга избил прохожего молотком из-за спора о выгуле собаки

Петербуржец с молотком напал на прохожего в ходе ссоры о выгуле собаки

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который во время ссоры ударил прохожего молотком, сообщает ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 2 июля у дома №124 по проспекту Энгельса. По словам 44-летнего петербуржца, неизвестный напал на него и нанес удар по голове. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал нападавшего. Им оказался заместитель директора одной из компаний.

По предварительным данным, между мужчинами вспыхнула ссора из-за выгула собаки, которая переросла в потасовку. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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