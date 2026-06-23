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Общество

В Подмосковье мужчина напал на девушку, которая не убрала за своей собакой

В Балашихе избиение девушки из-за собачьих экскрементов попало на видео

В Подмосковье мужчина напал на девушку с собакой из-за неубранных собачьих отходов. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Балашиха Life».

Инцидент произошел в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. Судя по видео, мужчина наблюдал за тем, как чужая собака справила нужду на газоне, а затем, увидев, что хозяйка не убрала за питомцем, сделал ей замечание.

Девушка не поспешила исправить ошибку, тогда местный житель догнал ее и ударил. Он не давал уйти пострадавшей, пока в ситуацию не вмешался прохожий. Чем закончилась потасовка, не сообщается.

До этого в Приморье мужчина ударил девушку во время прогулки с собакой и попал на видео. По словам очевидцев, конфликт возник из-за того, что собака девушки подошла к его питомцу, чтобы познакомиться и поиграть. По какой-то причине мужчине это не понравилось, и после словесной ссоры он применил к незнакомке физическую силу, а затем заявил, что жертва сама его «спровоцировала». В полиции начали проверку.

Ранее в Подмосковье мужчина с мачете напал на соседского сенбернара.

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