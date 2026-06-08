«Взять его!»: в Уфе компания натравила пса на юношу, а после избила его ногами

Хулиганы с собакой напали на прохожего ночью в Уфе и попали на видео

В Уфе четверо мужчин натравили собаку на молодого человека. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Ufa_rb».

Все произошло около ресторана «Тонэ» на Первомайской улице в районе Черниковка. По словам очевидцев, громкие звуки раздались около двух часов ночи.

На записи видно, как молодые люди, вероятно, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начинают преследовать жертву, приехавшую на такси. Один из хулиганов кричит своему псу: «Взять! Взять его!», и бежит за пострадавшим.

В итоге сразу четверо человек окружили жертву и наблюдали за тем, как он борется с собакой. Затем, как рассказали свидетели, нападавшие избили мужчину ногами.

Причины случившегося — неизвестны. В УМВД по региону инцидент пока не комментировали.

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