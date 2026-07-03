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Общество

Россияне назвали самые значимые события недели

ФОМ: 41% россиян назвали успехи ВС РФ на СВО важнейшими событиями недели
Константин Михальчевский/РИА Новости

Почти половина опрошенных россиян (41%) назвала успешные наступательные действия Вооруженных сил (ВС) РФ на различных направлениях специальной военной операции (СВО) наиболее значимыми событиями последней недели. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Среди важнейших событий минувших семи дней респонденты также выделили ситуацию вокруг Ирана, ликвидацию последствий землетрясения в Венесуэле, проблемы с топливом, природные катаклизмы в России и Чемпионат мира по футболу.

До этого опрос исследовательского центра Russian Field показал, что за последний год 68% россиян были вынуждены сокращать хотя бы одну статью расходов, а 19% — стали экономить на продуктах. Только четверть опрошенных заявили, что не отказались ни от каких покупок или услуг.

Как стало известно, россияне чаще сокращают расходы на одежду, отпуск и продукты. Реже они экономят на развлечениях, бытовой технике, ремонте жилья, топливе и обслуживании авто, следует из результатов исследования. Четверть россиян продолжают посещать рынки и ярмарки для совершения покупок. Почти половина опрошенных для покупок выбирают маркетплейсы, сообщили в компании.

Ранее опрос показал, что почти каждый третий россиянин не уверен, что хочет дожить до 100 лет.

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