Основы долголетия: каждый третий россиянин не знает, хочет ли дожить до 100 лет

Почти каждый третий россиянин не уверен, что хочет дожить до 100 лет, опасаясь утраты умственной и физической дееспособности. Это показало исследование журнала «Основы долголетия», в котором приняли участие 995 жителей разных регионов России.

Согласно результатам опроса, 31,9% респондентов заявили, что хотели бы прожить до 100 лет, еще 27,1% ответили «скорее да». В то же время 31,1% участников признались, что не уверены, хотят ли достичь такого возраста.

Как показал анализ развернутых ответов, людей пугает не сам преклонный возраст, а возможная потеря здоровья, памяти и самостоятельности. Многие отмечали, что готовы жить долго только при условии сохранения ясного ума, физической активности и способности самостоятельно заботиться о себе.

Наиболее распространенными опасениями оказались ухудшение здоровья, деменция, потеря памяти, зависимость от окружающих и риск создать дополнительное бремя для близких. Многие респонденты признались, что их отношение к старости сформировалось под влиянием опыта ухода за пожилыми родственниками.

При этом исследование показало, что россияне не воспринимают старость исключительно как период ограничений. Многие участники опроса рассказали, что хотели бы и в 80-90 лет путешествовать, заниматься спортом, изучать иностранные языки, общаться с друзьями и активно участвовать в жизни семьи.

По словам эксперта в области превентивной медицины Ирины Старковой, сегодня люди оценивают не столько продолжительность жизни, сколько ее качество. По ее мнению, сохранение здоровья, когнитивных функций и самостоятельности становится главным условием, при котором долгожительство воспринимается как ценность.

«Возраст – это не диагноз. Старение само по себе не является болезнью. Многие процессы, которые люди привыкли считать неизбежными спутниками возраста, сегодня можно замедлить, предупредить, а некоторые даже обратить», – отметила специалист.

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