Опрос: россияне стали экономить на базовых потребностях в 2026 году

За последний год 68% россиян были вынуждены сокращать хотя бы одну статью расходов, а 19% — стали экономить на продуктах. Результатами телефонного опроса населения с «Газетой.Ru» поделились в исследовательском центре Russian Field.

«Почти семь из десяти россиян были вынуждены сокращать расходы за последний год. За последний год 68% россиян сокращали хотя бы одну статью расходов. Только четверть опрошенных заявили, что не были вынуждены отказываться ни от каких покупок или услуг. Женщины чаще мужчин сообщают о сокращении большинства видов расходов. Также экономия заметно чаще встречается среди малообеспеченных респондентов. Интересно, что молодежь (18-29 лет) и россияне старше 60 лет одновременно чаще других говорят как о сокращении базовых расходов, так и о том, что они вовсе не были вынуждены экономить», — сообщили там.

Россияне чаще сокращают расходы на одежду и отпуск, показали результаты. Реже они экономят на развлечениях, топливе и обслуживании авто, отмечается в сообщении.

«Чаще всего респонденты сокращают расходы на одежду, отпуск и продукты. Если рассматривать отдельные категории расходов, наиболее распространенной статьей экономии оказалась покупка одежды и обуви — ее сократили 27% респондентов. На втором месте — отпуск, путешествия и дальние поездки (22%). Почти каждый пятый (19%) стал экономить на продуктах питания. Реже россияне сокращали расходы на бытовую технику и электронику (12%), развлечения и досуг (11%), автомобиль и топливо (9%), платные медицинские услуги (7%) и ремонт жилья (6%). На кафе, ресторанах и доставке еды, а также на услугах красоты экономили по 4% опрошенных. Лекарства стали покупать реже 3% респондентов», — рассказали в Russian Field.

Четверть россиян продолжают посещать рынки и ярмарки для совершения покупок, говорится в исследовании. Почти половина опрошенных для покупок выбирают маркетплейсы, сообщили в компании.

«Несмотря на рост электронной коммерции, 95% россиян продолжают делать повседневные покупки в обычных магазинах. При этом почти половина (45%) уже регулярно используют маркетплейсы, интернет-магазины и сервисы доставки. Самым популярным форматом являются супермаркеты, сетевые продуктовые магазины и дискаунтеры — их выбирают 68% россиян. Магазины у дома посещают 33%, рынки и ярмарки — 25%, гипермаркеты — 18%», — сообщили там.

В телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов, жителей России.

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