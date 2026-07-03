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Общество

В одном из крупнейших заповедников Европы выгорело 2,1 тыс. га степи из-за дронов

В заповеднике «Аскания-Нова» из-за атак ВСУ выгорело около 2100 гектаров степи
Официальный телеграм-канал Государственного природного биосферного заповедника «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна

Около 2,1 тысяч гектаров степи сгорели в одном из крупнейших в Европе заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области в результате пожаров, вызванных украинскими беспилотниками. Об этом заповедник сообщил в Telegram-канале.

«Общая площадь выжженных участков заповедной степи в «Аскании-Нова» составляет около 2100 гектаров», — рассказали в заповеднике, опубликовав фото асканийской степи со спутника.

Первое возгорание в результате атаки украинских дронов произошло 24 июня, затем последовало еще восемь. Огнем уничтожены уникальные целинные степные биотопы, включая редкие виды флоры и фауны (среди них краснокнижная степная гадюка).

Пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды, подчеркнули в «Аскания-Нова».

1 июля сообщалось, что из-за атак ВСУ возникло три возгорания в заповедной степи и два на территории заказника федерального значения «Асканийский.

Ранее пожары охватили 28 га лесов Севастополя из-за атаки БПЛА.

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