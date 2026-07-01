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Армия

После атаки дронов ВСУ загорелся один из крупнейших заповедников Европы

Мещеряков: дроны ВСУ спровоцировали пожары в заповеднике в Херсонской области
Биосферный заповедник «Аскания-Нова»/VK

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) спровоцировали пожары в биосферном степном заповеднике «Аскания-Нова» Херсонской области. Об этом сообщил директор учреждения Дмитрий Мещеряков сообщил РИА Новости.

«Сегодня из-за атак ВСУ возникло три возгорания в заповедной степи и два на территории заказника федерального значения «Асканийский»», — сказал он.

«Аскания-Нова» — биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В ноябре 2024 года получил статус особо охраняемой природной территории. Занимает площадь более 33 тыс. га., из них 11 054 га — абсолютно заповедная степная зона. Асканийская степь относится к типчаково-ковыльному типу, это единственная территория такого типа в Европе.

До этого пожары охватили 28 гектаров лесных территорий Севастополя после ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что огонь охватил два разных участка.

Ранее на Кубани потушили пожар на морском терминале, возникший после атаки дронов ВСУ.

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