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Армия

В Севастополе заявили о масштабном последствии после ликвидации дронов ВСУ

Развожаев: пожары охватили 28 га лесов Севастополя после ликвидации БПЛА
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Пожары охватили 28 гектаров лесных территорий Севастополя после ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

«С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы», — написал чиновник.

Губернатор уточнил, что огонь охватил два разных участка.

Накануне Развожаев сообщал, что в Севастополе произошло два крупных пожара после атаки ВСУ. Пламя охватило 8 га территории.

30 июня на автомобильной заправочной станции в городе Льгов в Курской области в результате атаки украинских дронов произошел пожар. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбили 87 дронов.

Министерство обороны России сообщило, что ночью — в период с 20:00 до 7:00 мск — над территорией страны перехватили и уничтожили 419 украинских БПЛА самолетного типа.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об эшелонированной системе тактических перехватчиков дронов.

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