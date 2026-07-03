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Психолог объяснила, как удаленщикам снижать уровень тревоги

Психолог Абравитова: удаленщикам следует выделить конкретное место для ноутбука
ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам на удаленке следует внедрить жесткую структуру и «географические якоря», а также выделить конкретное место для ноутбука и не перемещаться с ним по всей квартире, чтобы снизить риск развития тревоги. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, после завершения работы нужно физически убирать технику из поля зрения, например, в шкаф.

«Чтобы помочь мозгу, можно сымитировать дорогу на работу и обратно. Для этого стоит выходить на улицу строго до начала рабочего дня и после его окончания. Даже пятиминутный выход будет служить для мозга фиксацией, заменяя поездку в офис. Это вовсе не прогулка, хотя можно использовать ее и как прогулку, — это ритуал закрытия сессии, закрытия гештальта», — подчеркнула Абравитова.

Психолог также порекомендовала восполнять дефицит «социального дофамина» и делать короткие личные звонки коллегам или друзьям, которые не касаются рабочих дел. Полезно уделять внимание и физической активности, а также делать регулярные перерывы. В это время можно смотреть в окно вдаль — это помогает разгрузить психику и снизить уровень кортизола.

Ученые Университета Цукубы до этого установили, что работающим на удаленке для снижения стресса и роста продуктивности важен не тип нагрузки, а суммарный объем движения — то есть число шагов за день.

Ранее психолог предупредила о риске развития тревоги и депрессии из-за удаленки.

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