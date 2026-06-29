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Общество

Психолог предупредила о риске развития тревоги и депрессии из-за удаленки

Психолог Абравитова: удаленка может привести к развитию тревоги
Olezzo/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники, которые работают в удаленном формате, рискуют столкнуться с тревожными и депрессивными состояниями, поскольку отсутствие привычных ритуалов и социальной стимуляции может спровоцировать хроническое чувство небезопасности. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, в домашней обстановке стираются границы между фазами активности, поэтому сотрудники постоянно находятся в режиме ожидания: физически человек находится с семьей, но ментально не может отключиться от рабочих задач. Кроме того, иллюзия свободного управления временем может обернуться чувством вины за любую паузу.

«Нервная система истощается из-за отсутствия живого общения, которое не заменят мессенджеры. Зачастую тревожные симптомы возникают именно на фоне социальной изоляции», — добавили в сообщении.

Врач-терапевт Алена Юсупова до этого говорила, что в случае, если человек на удаленной работе крайне редко выходит из дома, предпочитая проводить время в четырех стенах, то это чревато целым каскадом патологических изменений организма. Страдает практически все – от костей и сосудов до мозга, катастрофически недополучающего кислород, предупредила она.

Ранее в Совфеде рассказали, что должен компенсировать работодатель при удаленке.

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