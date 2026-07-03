Синоптик рассказал, когда в Москве пойдут дожди

Жара в Москве пойдет на спад в пятницу, в субботу и воскресенье в столице прогнозируются дожди с грозами. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в пятницу, 3 июля, воздух в Москве прогреется до +25°C. На следующий день прогнозируется дождь с грозой и до +22…+23°C.

Синоптик отметил, что в воскресенье в столице ожидается около +20°C и затяжной дождь полуосеннего типа.

До этого в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние данные наблюдений, сообщили, что жара в Москве усилилась во второй половине дня 2 июля и достигла +31,5°C.

Также Шувалов заявил, что погода в Москве отличилась аномалией – это один из самых жарких дней за все лето. По его словам, сегодня днем воздух в Москве прогрелся до +30°C. Шувалов отметил, что внезапный всплеск тепла стал очень коротким и совсем не похож на наблюдаемую западноевропейскую жару, причем уже в выходные на смену такой погоде придут сильные дожди и похолодание.

Ранее москвичей предупредили о рекордных осадках в предстоящие выходные.