Врач рассказал, как снизить нагрузку на сосуды и сердце в жару

Врач Бойцов: водный баланс снизит нагрузку на сосуды и сердце в жару

В период сильной жары важно использовать системы охлаждения дома, чтобы снизить нагрузку на сосуды и сердце. Об этом kp.ru рассказал академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

По его словам, можно использовать центральное кондиционирование в современных домах или обычные кондиционеры — сплит-системы, а также вентиляторы. На пиках жары врач посоветовал стараться как можно больше времени проводить в помещениях, где работает центральное кондиционирование, что особенно важно для пожилых людей.

Помимо этого, важно соблюдать водный баланс.

«Дефицит жидкости быстро приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга и повышает риск различных осложнений. Поэтому нужно четко контролировать количество выпитой воды и пить ровно столько, сколько рекомендовал врач. В жару этот баланс особенно важен: как недостаток, так и избыток жидкости могут быть опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — предупредил Бойцов.

При появлении признаков обезвоживания (сухость во рту, сильная слабость, редкое мочеиспускание) он посоветовал проконсультироваться с лечащим врачом или кардиологом.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что потребление электролитных растворов маленькими глотками поможет облегчить состояние в период жаркой погоды, наиболее доступным вариантом является минеральная вода с высоким содержанием магния и калия.

Ранее врач предупредила, кому будет сложнее всего перенести жару.