В ГО и ЧС Приморья объяснили отсутствие сигналов у пропавшего вертолета

Пропавший в Приморье вертолет мог упасть в акватории Японского моря

Вертолет Robinson R44, пропавший в Приморском крае, мог упасть в акватории Японского моря. Об этом сообщило министерство ГО и ЧС Приморья в Telegram-канале.

Поиски воздушного судна ведутся с 21 июня. На данный момент в районе поисков работают группы, которые прочесывают очередной участок предполагаемого падения, обследовано 7200 гектаров непроходимой тайги. Численность поисковой группировки планируют увеличить до 110 человек.

К настоящему времени проведено два десантирования в районы, где мог находиться вертолет, однако там ничего не нашли. Готовится третье десантирование.

«Отсутствие сигналов может объясняться несколькими причинами: маяки могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать; либо вертолет упал в акваторию Японского моря на значительную глубину, сквозь которую радиосигнал не проходит», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС сообщали, что к поискам Robinson R44 не могут привлечь воздушные суда из-за плохих погодных условий.

Ранее вездеход с двумя людьми пропал на Чукотке.