Вездеход с двумя людьми пропал на Чукотке

На Чукотке вертолет Ми-8 ищет двух мужчин, пропавших на снегоболотоходе

Двое мужчин на снегоболотоходе пропали на прошлой неделе на Чукотке, на их поиски отправили вертолет Ми-8. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и противопожарной службы, передает ТАСС.

«Вертолет Ми-8 приступил к обследованию местности в Провиденском и Иультинском районах. Цель — поиск двоих мужчин, пропавших на снегоболотоходе «Трэкол» при переезде Эгвекинот — Янракыннот», — говорится в сообщении.

К данному моменту известно, что мужчины выехали из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот вечером 28 февраля, после чего связь с ними пропала. На помощь в поисках из Анадыря выдвинулись два трэкола.

В конце февраля в Пермском крае пропала туристическая группа из пяти человек, которая совершала 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш. 1 марта сообщалось, что трех туристов удалось найти на плато Кваркуш. Двое из них не выжили.

