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К поискам пропавшего в Приморье вертолета не могут привлечь воздушные суда

МЧС: к поискам Robinson R44 не могут привлечь воздушные суда из-за погоды
Dizzy_Studio/Shutterstock

К поискам пропавшего в Приморском крае вертолета Robinson R44 не могут привлечь воздушные суда из-за погоды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Как уточняется, всего в операции задействованы 46 специалистов.

«В связи с погодными условиями воздушные суда не привлекаются к поискам и находятся в готовности», — говорится в сообщении.

21 июня Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморском крае вертолет перестал выходить на связь. Воздушное судно R-44 отправилось из поселка Терней в Единку, но, предварительно, около 12:00 экипаж перестал выходить на связь. Предварительно, на борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами.

Позже поиски приостановили и перенесли на 22 июня из-за неблагоприятных погодных условий.

На данный момент в ситуации разбираются прокуроры. Ведомство организовало проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее военно-транспортный самолет пропал над Крымом, судьба экипажа неизвестна.

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