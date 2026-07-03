Россиянам объяснили, в каких случаях с продажи личных вещей нужно уплатить налог

Продажа вещей чаще всего не требует уплаты налога. Так, НДФЛ не облагается личное имущество, реализация которого не связана с систематическим получением прибыли, но на некоторые ситуации это правило не распространяется, сообщила RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Она пояснила, что в Налоговом кодексе предусмотрено освобождение граждан от налогообложения при продаже имущества, которое находилось в собственности более трех лет.

«К такому имуществу относятся, в частности, мебель, бытовая техника, электроника, одежда и другие вещи, приобретённые для личного пользования, — привела пример юрист. — В этом случае гражданину не нужно ни платить НДФЛ, ни представлять декларацию 3-НДФЛ».

Если же человек владел вещью менее трех лет, и продает ее по более высокой цене, чем исходная, то может возникнуть обязательство уплаты НДФЛ, но не во всех случаях. Так, можно учесть расходы на покупку вещи (если есть подтверждающие документы), или воспользоваться правом на налоговый вычет. В итоге сумма, с которой рассчитывается налог, может снизиться практически до нуля, пояснила Борзенко.

Она также предупредила, что если продажа вещей стала систематическим способом извлечения прибыли, то это могут счесть предпринимательством, а это уже предполагает особые условия, включая налоговые обязательства.

До этого депутат Госдумы Валерий Селезнев напомнил, что россияне при соблюдении ряда условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи собственного урожая. По его словам, такой доход освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении нескольких условий. Продукцию необходимо вырастить без привлечения наемных работников. При этом общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела. Парламентарий уточнил, что в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 га, но регионы вправе увеличивать этот предел, но не более чем в пять раз — до 2,5 га.

Россиянам ранее объяснили, когда придется заплатить налог с процентов по вкладам.