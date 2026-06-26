Россиянам объяснили, когда придется заплатить налог с процентов по вкладам

Балынин: в 2026 году с процентов по вкладам от 210 тыс. руб. нужно платить налог

В 2026 году за каждые 10 тыс. рублей дохода в виде процентов по банковским вкладам, которые превысили 210 тыс. рублей, нужно заплатить налог 1,3 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сумма налога будет индивидуальной. В 2026 году она зависит от суммы дохода, полученного в 2025 году в качестве процентов по вкладам. Сумма, не облагаемая налогом, в 2026 году равна 210 тыс. рублей. За каждые 10 тыс. рублей в виде процентов по вкладу, превышающие 210 тыс. рублей, нужно будет заплатить 1,3 тыс. рублей налога. Так, при получении в 2025 году 300 тыс. рублей дохода нужно будет уплатить 11,7 тыс. рублей налога. Если доход в виде процентов по вкладам составит 210 тыс. рублей или меньшую величину, то ни копейки налога платить не нужно», — отметил Балынин.

По его словам, налог рассчитывать самостоятельно не нужно: Федеральная налоговая служба самостоятельно выполняет все необходимые расчеты и включает сумму к уплате в рассылаемое уведомление. Гражданину никаких выписок и справок предоставлять в ФНС не нужно, заключил Балынин.

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