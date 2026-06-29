Россиянам рассказали о праве продавать свой урожай без налогов

Граждане России при соблюдении ряда условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи собственного урожая. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

По его словам, такой доход освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении нескольких условий. Продукцию необходимо вырастить без привлечения наемных работников. При этом общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела. Парламентарий уточнил, что в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 га, но регионы вправе увеличивать этот предел, но не более чем в пять раз — до 2,5 га.

«Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП. Но если вы начинаете продавать тоннами и каждый день — это уже может быть признано предпринимательской деятельностью. А значит, потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов», — пояснил политик.

Он отметил, что для подтверждения права на освобождение от уплаты налогов нужен документ от органа местного самоправления или правления товарищества СНТ.

Ранее сообщалось, что Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых.