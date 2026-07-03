Врач ответила, возможна ли вспышка чесотки в России

В России существует риск завоза и распространения чесотки, однако, вспышка заболеваемости маловероятно, если грамотно подходить к этому вопросу. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева, комментируя новость о том, что в Чехии зафиксировали крупнейшую за 30 лет эпидемию чесотки.

Врач уточнила, что болезнь вызывает клещ, который обитает в верхних слоях кожи, прогрызает каналы и откладывает яйца. Симптомы усиливаются ночью, когда паразит наиболее активен.

«Передается заболевание от человека к человеку через тесный контакт: рукопожатия, объятия, использование общих предметов быта (полотенца, постельное белье). <...> Первые признаки появляются на кистях, особенно в межпальцевых промежутках, где видны папулы – следы входа и выхода клеща. Сильный зуд, усиливающийся ночью, – главный симптом», – сказала Скорогудаева.

Эксперт добавила, что для остановки распространения болезни важна работа санитарно-эпидемиологических служб. Они должны выявить все очаги, вылечить всех контактных, а также разъяснить им правила гигиены.

1 июля сообщалось, что в Чехии зафиксирована крупнейшая за последние 30 лет эпидемия чесотки: с начала года зарегистрировано более 7 тысяч случаев, четверо заболевших не выжили. Для сравнения: за весь прошлый год в Чехии зарегистрировали 5 тысяч случаев заболевания чесоткой. Судя по тому, что в нынешнем году статистика превысила этот показатель уже за полгода, заболеваемость увеличилась вдвое.

Ранее стало известно, почему в Британии разразилась эпидемия чесотки.