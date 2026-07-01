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Общество

В Чехии разразилась эпидемия чесотки, четверо заболевших не выжили

Госинститут здравоохранения Чехии сообщил об эпидемии чесотки в стране
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Чехии зафиксирована крупнейшая за последние 30 лет эпидемия чесотки: с начала года зарегистрировано более 7 тысяч случаев, четверо заболевших не выжили. Об этом сообщает Forum24 со ссылкой на данные Государственного института здравоохранения.

Для сравнения: за весь прошлый год в Чехии зарегистрировали 5 тысяч случаев заболевания чесоткой. Судя по тому, что в нынешнем году статистика превысила этот показатель уже за полгода, заболеваемость увеличилась вдвое.

«Из-за расчесов в кожу может попасть бактериальная инфекция, например, золотистый стафилококк, который затем через кровоток способен вызвать тяжелые поражения органов», — объяснила эпидемиолог Катержина Фабианова.

По словам представителя Моравскосилезской краевой гигиенической станции Алеша Котрлы, инфекция также передается через полотенца и постельное белье, а в домах престарелых — через тесный контакт между персоналом и подопечными.

«К заражению чесоткой приводит контакт кожи с кожей, в том числе при половом контакте», — пояснил он.

Все пациенты с чесоткой, для которых заболевание закончилось летальным исходом, были пожилыми людьми.

По данным эпидемиологов, чесотка наиболее активно распространяется среди пожилых людей и молодежи. Больше всего случаев выявлено в Моравскосилезском крае, причем большинство заболевших — люди до 19 лет. С января по 29 июня там зафиксировано почти 670 случаев — на 200 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стала известна причина эпидемии чесотки в Британиии.

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