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Общество

Россиянам рассказали о рисках покупки бензина у перекупщиков

Юрист Прокофьев: из-за бензина от перекупщиков водители не смогут защитить права
Global Look Press

Покупка бензина у перекупщиков не влечет ответственности для водителей, однако в случае использования некачественного топлива они практически не смогут защитить свои права. Об этом сообщил адвокат, заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев в разговоре с ТАСС.

По словам эксперта, приобретение топлива «с рук» осуществляется на риск самого покупателя. Если бензин окажется некачественным и это приведет к поломке автомобиля, добиться компенсации ущерба будет невозможно.

Прокофьев также отметил, что даже при покупке топлива на официальных автозаправочных станциях доказать, что причиной неисправности стало именно некачественное топливо, на практике бывает практически невозможно.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что за перепродажу бензина без регистрации юридического лица россиянам грозит штраф. Если ущерб от нелегальной торговли превысил 3,5 млн рублей, деятельность может привести к аресту, предупредил он.

Ранее Путин назвал объем резервов бензина в России.

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