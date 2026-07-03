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Общество

Юрист объяснила, когда за ведение соцсетей могут уволить

Сорокина: сотрудника могут уволить за публикации, наносящие репутационный ущерб
Shutterstock

Ведение личного блога в соцсетях может стать поводом для увольнения, если публикации нарушают конфиденциальность или наносят репутационный ущерб компании. Об этом ТАСС рассказала замдиректора правовой организации «Альтернатива», юрист Екатерина Сорокина.

По ее словам, блог человека, который не содержит секретных данных компании, это личное дело сотрудника, а факт его ведения не является законным основанием для расторжения договора.

Сорокина отметила, что работодатель обязан доказать, что контент сотрудника нарушает конкретные положения трудового договора или законодательства.

«В противном случае любые санкции со стороны работодателя могут быть оспорены в суде», – добавила юрист.

Она подчеркнула, что уволить человека также могут, если его фриланс пересекается с бизнесом основного предприятия или создает прямую конкуренцию.

До этого бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, что в последние годы грань между личным пространством и рабочими обязанностями сильно размылась, и вопрос использования социальных сетей в офисе стал одной из главных точек напряжения между сотрудниками и руководством.

Ранее сообщалось, что цифровая неграмотность стала бить по зарплатам россиян.

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