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Бизнес

Названы последствия нарушения запрета на соцсети на работе

Бизнес-эксперт Трепольский: нарушение запрета на соцсети на работе грозит увольнением
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В последние годы грань между личным пространством и рабочими обязанностями сильно размылась, и вопрос использования социальных сетей в офисе стал одной из главных точек напряжения между сотрудниками и руководством. Об этом «Газете.Ru» заявил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. По его словам, нарушение запрета на соцсети может грозить увольнением.

«Для многих работодателей платформы вроде VK, Telegram или экспертных медиа по-прежнему ассоциируются исключительно с пустой тратой времени, бесполезным отвлечением, отвлечением от текущих задач, угрозой корпоративной безопасности. В попытках вернуть контроль над эффективностью бизнеса компании нередко выбирают самый простой, на их взгляд, путь — вводят жесткие запреты и блокируют доступ к популярным ресурсам. Однако для современного специалиста соцсети давно перестали быть просто местом для просмотра развлекательного контента. Теперь это канал поиска информации и коммуникации с клиентами», — отметил Трепольский.

По его словам, работодатель имеет полное право ограничивать использование соцсетей, если сотрудники заходят туда с рабочих устройств или через корпоративный Wi-Fi. Рабочее время по закону должно посвящаться выполнению трудовых обязанностей, а корпоративная техника — это собственность компании, пояснил Трепольский. Сегодня эта практика распространена повсеместно — по разным оценкам, от 50 до 70% средних и крупных компаний в мире либо полностью блокируют популярные развлекательные платформы на уровне корпоративной сети, либо жестко регламентируют их использование через внутренние правила (NDA, кодексы этики), сказал эксперт. Особо строго за этим следят в банковском секторе, медицине, госучреждениях и ИТ-компаниях, где высок риск утечки данных, подчеркнул эксперт.

«Если платформы необходимы вам как источник профессиональных знаний, для общения с клиентами или прокачки личного бренда, главная ошибка — партизанская война и попытки обойти блокировки через VPN. Правильная стратегия — открытый диалог. Работнику нужно составить мини-презентацию или служебную записку, где на цифрах и примерах будет показана прямая выгода для компании: например, «профиль в LinkedIn помогает мне находить подрядчиков на 20% быстрее» или «активность в профильной сети привлекает входящие лиды». Если аргументы убедительны, работодатели часто идут навстречу, создавая исключения для конкретных отделов или сотрудников (например, открывают доступ маркетологам, HR или сотрудникам PR)», — отметил Трепольский.

По его словам, нарушение официального запрета, зафиксированного во внутренних нормативных актах компании, — это прямое дисциплинарное проступок. Если сотрудника поймают за регулярным пролистыванием ленты, последствия могут развиваться по нарастающей: от устного замечания и официального выговора до лишения премии (если это завязано на KPI и правила внутреннего распорядка), предупредил эксперт.

«В худшем случае, при систематических нарушениях или если действия в соцсети привели к утечке коммерческой тайны (даже случайно выложенное фото рабочего стола с документами), сотрудника могут уволить по статье. Кроме того, это сильно бьет по репутации внутри команды и закрывает пути к повышению», — заключил Трепольский.

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