Цифровая неграмотность стала бить по зарплатам россиян

Цифровая неграмотность перестала быть просто недостатком и начала напрямую влиять на зарплаты и карьерные перспективы россиян. Специалисты, умеющие использовать искусственный интеллект и современные цифровые инструменты, уже сегодня зарабатывают на треть больше своих коллег без ИИ-компетенций, рассказала «Газете.Ru» медиатехнолог, основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

«Многие сотрудники до сих пор считают цифровой грамотностью умение пользоваться мессенджерами, интернет-банком и офисными программами. Однако работодатели ждут совсем другого уровня подготовки. Сегодня цифровая грамотность — это умение работать с данными, автоматизировать рутинные задачи, соблюдать правила информационной безопасности и эффективно использовать нейросети в рабочих процессах. Это уже часть профессиональной квалификации, а не дополнительный навык», — подчеркнула Аблец.

При этом речь идет не только о росте доходов, но и о сохранении рабочего места.

«На рынке уже появляются случаи, когда сотрудники отказываются использовать новые технологии, в том числе нейросети, и теряют работу. Таких историй, на мой взгляд, будет становиться все больше», — сказала эксперт.

Аблец считает, что ошибочно сводить цифровую грамотность только к искусственному интеллекту. Не менее важны навыки работы с цифровыми документами, корпоративными системами, информационной безопасностью и анализом данных, уверена эксперт.

По ее словам, в зоне наибольшего риска находятся специалисты среднего звена, от которых работодатели ожидают высокой самостоятельности и производительности, а также руководители, считающие цифровые технологии исключительно задачей ИТ-подразделений.

Эксперт посоветовала сотрудникам регулярно оценивать, какие рабочие задачи можно автоматизировать, осваивать цифровые инструменты под свою профессию и развивать навыки работы с ИИ. При этом технологии не заменяют профессиональную экспертизу, а лишь усиливают сильного специалиста, считает Аблец.

Во многих случаях проблема сводится к одному: профессия уже изменилась, а способ работы — еще нет, заключила Аблец.

Ранее сообщалось, что большинство рабочих готовы пройти собеседование с ИИ.