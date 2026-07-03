Прямые авиарейсы в Гонконг могут вернуть во Владивосток

Возобновление прямого авиасообщения между Владивостоком и Гонконгом обсуждается. Об этом заявил представитель МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов в разговоре с РИА Новости.

На сегодняшний день прямые рейсы в Гонконг осуществляются только из Москвы.

Дипломат также напомнил, что прямые авиарейсы между городами действовали до пандемии новой коронавирусной инфекции.

Регулярное авиасообщение с Гонконгом прервали в 2020 году.

Этим летом российские туристы смогут улететь без пересадок в 31–32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимний период. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, сокращение прямых авиарейсов за границу в первую очередь связано с сезонностью, а также с топливными и геополитическими факторами, в частности конфликтом на Ближнем Востоке. В организации отметили, что точное количество направлений будет зависеть от того, восстановят ли перелеты в Саудовскую Аравию.

Ранее в Госдуме рассказали о появлении «сонного туризма» в России.