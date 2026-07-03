В Британии нашли редчайший экземпляр Декларации независимости США

В Национальном архиве Великобритании обнаружили один из самых редких экземпляров раннего издания Декларации независимости США. Об этом сообщает газета The Guardian.

Речь идет об Эксетерском издании (Exeter Broadside), отпечатанном в июле 1776 года в городе Эксетер, штат Нью-Гэмпшир. По данным издания, это один из 11 сохранившихся экземпляров и единственный, находящийся за пределами США.

Документ был найден волонтером среди бумаг, изъятых с американского каперского судна Dalton после его захвата британским военным кораблем у берегов Испании в декабре 1776 года. Находка была сделана незадолго до 250-летия подписания Декларации независимости США, которое отмечается 4 июля.

Из-за исключительной редкости такие экземпляры высоко ценятся коллекционерами. В январе один из сохранившихся экземпляров был продан на аукционе Christie's за $5,7 млн.

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