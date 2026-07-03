Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Британии нашли редчайший экземпляр Декларации независимости США

Guardian: в Великобритании нашли редкий экземпляр Декларации независимости США
Global Look Press

В Национальном архиве Великобритании обнаружили один из самых редких экземпляров раннего издания Декларации независимости США. Об этом сообщает газета The Guardian.

Речь идет об Эксетерском издании (Exeter Broadside), отпечатанном в июле 1776 года в городе Эксетер, штат Нью-Гэмпшир. По данным издания, это один из 11 сохранившихся экземпляров и единственный, находящийся за пределами США.

Документ был найден волонтером среди бумаг, изъятых с американского каперского судна Dalton после его захвата британским военным кораблем у берегов Испании в декабре 1776 года. Находка была сделана незадолго до 250-летия подписания Декларации независимости США, которое отмечается 4 июля.

Из-за исключительной редкости такие экземпляры высоко ценятся коллекционерами. В январе один из сохранившихся экземпляров был продан на аукционе Christie's за $5,7 млн.

До этого житель Великобритании обнаружил в земле редкое золотое кольцо XVI–XVII века с бриллиантами. Оно может быть продано на аукционе за сумму до £20 тыс.

Ранее в Новосибирске у туристки из Вьетнама нашли редкий коралл.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!