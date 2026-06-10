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Кладоискатель нашел в поле драгоценность возрастом более 400 лет

NYT: британец нашел в земле редкое кольцо с бриллиантами XVI века
Stuart Jones/Noonans/SWNS

Житель Великобритании обнаружил в земле редкое золотое кольцо XVI–XVII века с бриллиантами, которое может быть продано на аукционе за сумму до £20 тыс. Об этом сообщила газета New York Post.

Кладоискатель Стюарт Джонс сделал находку во время поиска с металлоискателем в деревне Уормингтон в графстве Глостершир. По его словам, кольцо удалось обнаружить в конце семичасового дня поисков.

Мужчина рассказал, что был переполнен радостью, когда извлек украшение из земли. Он назвал находку лучшей за всю свою практику и признался, что всегда мечтал найти нечто по-настоящему особенное, но не ожидал обнаружить предмет такой исторической ценности.

Во время извлечения кольца один из бриллиантов выпал из оправы ему в руку. Позже выяснилось, что отсутствует еще один камень. Джонс собрал землю с места находки, промыл ее и просеял, после чего сумел обнаружить пропавший бриллиант.

Кольцо будет выставлено на торги аукционного дома Noonans of Mayfair 23 июня. Его стоимость оценивается в £15–20 тыс (около 1,4-1,9 млн рублей). Специалист по ювелирным изделиям Лора Смит отметила, что украшение относится к раннему барочному периоду XVII века. По ее словам, оправа выполнена в форме цветка и украшена группой из восьми редких бриллиантов типа hogback (англ. hogback или hog's back — «спина борова»). При этом два камня остаются незакрепленными.

Эксперты также установили, что кольцо изготовлено из золота 19,2 карата. Именно такой стандарт был введен английским королем Эдуардом I в 1300 году. Согласно действовавшим тогда правилам, ювелирам запрещалось использовать золото с чистотой ниже 80%.

Находку изучили специалисты Британского музея. Средства, вырученные от продажи кольца, будут поровну разделены между нашедшим его кладоискателем и владельцем земельного участка.

Ранее в Новосибирске у туристки из Вьетнама нашли редкий коралл.

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