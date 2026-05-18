В Новосибирске у туристки из Вьетнама нашли редкий коралл

В аэропорту Новосибирска у пассажирки нашли коралл исчезающего вида

Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево обнаружили у прилетевшей из Вьетнама туристки коралл, который находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

58-летняя пассажирка рейса Камрань — Новосибирск после прилета прошла через «зеленый коридор», подтвердив тем самым отсутствие товаров, подлежащих декларированию. Однако во время проверки в ее багаже с помощью рентген-техники нашли коралл.

Женщина объяснила, что везла его для личного пользования.

Таможенная экспертиза показала, что найденный «сувенир» относится к мадрепоровым кораллам семейства поциллопоридовых. Эти виды подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении пассажирки возбудили два дела об административных правонарушениях.

