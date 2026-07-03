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Врач рассказал, с какого возраста лучше возить детей на море

Врач Булатов посоветовал начинать возить ребенка на море с четырех лет
Shutterstock

Начинать возить ребенка на море рекомендуется с четырех лет, тогда акклиматизация происходит легче, чем у малышей. Об этом РИА Новости рассказал главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

По его словам, на иммунитет ребенка воздействует мощный положительный фактор, который заключается в самой поездке на море, дающий удовольствие и запас позитива для всей семьи.

Врач добавил, что стойкий кумулятивный эффект также дают режим, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, купание в теплом и ласковом море, лечебные и оздоровительные процедуры.

До этого кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) Минздрава РФ Евгений Кудряшов рассказал, что максимальная безопасная продолжительность времени купания в море в курортный сезон составляет 10-15 минут. По его словам, следует повторять подобные заходы несколько раз, чередуя купание с пребыванием на пляже.

Ранее врач запретила брить ноги перед пляжем и купанием в море.

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